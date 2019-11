POZZUOLI – E’ in vendita in via Solfata, a Pozzuoli, un complesso immobiliare formato da due unità, piano terra e primo piano. L’edificio sorge in una posizione strategica, nella zona alta della città. In passato era stato adibito a ristorante con posti auto, ampi spazi esterni e sovrastante appartamento, adatto a varie destinazioni: ristorazione, laboratorio analisi, show-room, supermercato, grande distribuzione.

LE CARATTERISTICHE – Il locale commerciale (Cat. D/8) è di una grandezza di 345 Mq. a cui si aggiungono: un portico di 35 mq, un deposito di 12 mq, spazi esterni di una grandezza di 640 mq e un appartamento 135 mq che sorge al 1° piano (categoria A/2). L’agenzia di riferimento è la Promos Immobiliare s.r.l. con sede in Via Stazio n. 5 a Napoli. Tel. e Fax 081.714 83 59 – Cellulari: 3480401475 – 3480401476. www.promosimmobiliaresrl.it

