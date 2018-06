POZZUOLI – Una foto denuncia che arriva dal professor Giacomo Bandiera, che ha immortalato una barriera architettonica alla stazione della Cumana “Gerolomini”, a Pozzuoli. All’uscita per disabili dello scalo ferroviario un tubo trasversale, montato a 70 centimetri di altezza, impedisce il passaggio a piedi o in carrozzina. Amaro il commento di Bandiera postato sulla sua pagina Facebook: “Cumana, stazione Gerolomini. Uscita per disabili…che siano in grado, però, di saltare un tubo trasversale a 70 cm d’altezza. Ridicoli. P.S. Potrebbe qualcuno ripostare l’annuncio stentoreo e declamatorio circa l’attivazione del treno “Cuma express per favorire la mobilità turistica”…?!