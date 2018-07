POZZUOLI – Un uomo armato di pistola è stato fermato pochi minuti fa sul porto di Pozzuoli mentre si aggirava nei pressi di alcuni negozi. Sono stati gli stessi commercianti della zona, spaventati nel vedere l’arma, a segnalare la presenza sospetta ai carabinieri. Al momento non si conosce l’identità dell’uomo nè i motivi per cui camminava armato. Sul posto sono giunti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pozzuoli che hanno fermato e disarmato l’individuo che è stato condotto in caserma. Alla scena hanno assistito decine di persone che affollavano le strade del porto e del centro storico. (seguiranno aggiornamenti)