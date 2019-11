POZZUOLI – Commozione e ricordi fanno da cornice a queste ultime ore. Sono in tanti a rendere omaggio al vescovo emerito di Pozzuoli, Silvio Padoin, deceduto ieri alle 3.30 del mattino in Veneto. I funerali saranno celebrati a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso nel Duomo di Santa Maria Assunta. Le esequie si terranno nella giornata di lunedì 4 novembre alle 15. Venerdì 8 novembre, invece, alle 19 nella Chiesa Cattedrale San Procolo al Rione Terra, il vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella, presiederà la celebrazione eucaristica in suffragio di Padoin alla quale tutti i presbiteri, diaconi e fedeli laici delle comunità sono stati invitati a partecipare. Intanto il vescovo Pascarella ha esortato anche i sacerdoti, appartenenti alla Diocesi di Pozzuoli, a ricordare Monsignor Padoin nelle Sante Messe della solennità di Tutti i Santi.