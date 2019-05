POZZUOLI – Infondere la cultura del rispetto per l’ambiente attraverso il gioco. È questa la mission di “A…Me…Mi”, negozio per bambini di via Solfatara, che per domani (domenica 5 maggio) ha organizzato la manifestazione dal titolo: “Operazione meno plastica sulle spiagge”. Durante l’evento ad ogni bambino che porterà al negozio una bottiglia di plastica riceverà sarà regalata in cambio una borraccia in metallo. Nel corso della manifestazione sono previste altre iniziative finalizzate a sensibilizzare i più piccoli verso il rispetto per il mare e i problemi derivanti dalla presenza di plastica e altri prodotti non biodegradabili.