POZZUOLI – Amara scoperta sulla spiaggia di via Napoli, a Pozzuoli. Poche ore fa è stato trovato un delfino senza vita. La carcassa del cetaceo è stata avvistata nella tarda mattinata e subito è scattata la segnalazione agli enti preposti. Niente da fare per il delfino, rinvenuto ormai quando era già morto. Ancora ignote le cause del decesso. Nelle prossime ore si procederà con le indagini necroscopiche sull’esemplare.