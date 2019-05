POZZUOLI – Non si conoscono ancora le generalità dell’uomo morto poco fa al volante della sua auto lungo la bretella di collegamento tra Arco Felice e la Solfatara, meglio nota come “Ponte Copin”. L’automobilista è deceduto sul colpo impattando con la sua Fiat Grande Punto contro un camper che viaggiava in direzione opposta e sul quale si trovavano tre persone – padre, madre e figlia – finite in ospedale, ma fuori pericolo. L’incidente si è verificato all’altezza del distributore di carburante di prossima apertura. Sul posto la polizia municipale di Pozzuoli e i vigili del fuoco della 4B del distaccamento Mostra di Fuorigrotta.