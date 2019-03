POZZUOLI – Venerdì 15 marzo 2019, alle ore 10:30, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Approvazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2019; Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TA.RI.) anno 2019; Forum dei giovani, approvazione modifiche del Regolamento adottato con delibera consiliare n. 74 del 12/11/2012; Mozione presentata ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Una nuova scuola per Licola Mare”; Istituzione dell’Albo per i richiedenti protezione internazionale.