POZZUOLI – L’istituto comprensivo 7° Pergolesi 2 di Pozzuoli, guidato dalla dirigente scolastica Rosalba Morese, con la Tam-Tam Education, teatro sociale d’Istituto, formato da alunni e genitori e diretto dalla docente Enza Iaccarino, torna giovedì 21 marzo alle 11 in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, in occasione della XXIV Edizione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Tutti insieme diranno “no” alla criminalità organizzata e alla corruzione, con la manifestazione: “Il tempo delle mafie è finito”. Ancora una volta i giovani sono i protagonisti fautori del cambiamento per la costruzione di un mondo migliore dove ci siano libertà, pace e giustizia sociale.

IL 21 MARZO – Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere. Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.