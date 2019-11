POZZUOLI – Stop ai treni della linea Cumana tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli. La circolazione è stata momentaneamente interrotta – così come comunicato dall’Eav – «per consentire verifiche alla linea rese necessarie in seguito alle infiltrazioni riscontrate sul percorso, conseguenti alle piogge ininterrotte degli ultimi giorni. I treni in partenza da Montesanto limiteranno a Gerolomini mentre quelli in partenza da Torregaveta limiteranno a Pozzuoli». È stato istituito un servizio sostitutivo di autobus tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli.