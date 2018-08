POZZUOLI – Con un’ordinanza firmata questa mattina il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha sospeso per mercoledì 15 agosto i mercatini di Monterusciello, Rione Toiano e via Roma. Per 250 mercatali quindi sarà “out” il territorio puteolano, teatro di manifestazioni religiose e del classico “Pennone a mare”. La disposizione è stata adottata per evitare “ripercussioni sulla viabilità cittadina, già

fortemente compromessa dai flussi turistici cittadini” tenuto anche conto dell’impegno del Corpo della Polizia Municipale “nella regolazione della mobilità e della sicurezza del traffico veicolare e pedonale, al fine di garantire la complessiva vivibilità della città per i residenti e per tutti i turisti” considerata anche la chiusura del parcheggio libero del Molo Caligoliano.

I MERCATI – Nella fattispecie resteranno chiusi il mercato giornaliero non alimentare di via Roma, nei pressi del porto di Pozzuoli; del mercato settimanale su strada alimentare e non alimentare in via Nicolardi-Petito a Monterusciello; e dell’altro mercato che si tiene il mercoledì su strada alimentare e non alimentare in via Tacito, al Rione Toiano.