POZZUOLI – Un arresto, una denuncia, droga e soldi sequestrati: è questo il bilancio di un controllo dei carabinieri in una piazza di spaccio a Pozzuoli. Nei guai è finito Francesco De Felice, 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per spaccio di droga; mentre una sua parente di 35 anni è stata denunciata per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Segnalato invece alla Prefettura un giovane, sorpreso mentre acquistava 2,90 grammi di droga nei pressi dell’abitazione della donna.

IL CONTROLLO – E proprio dopo questo controllo che è scattata la perquisizione: in casa della 35enne i militari della Compagnia di Pozzuoli hanno trovato e sottoposto a sequestro 15,7 grammi di hashish e 833 euro in banconote di vario taglio. De Felice, dopo le formalità, è stato tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.