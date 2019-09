POZZUOLI – Spazzatura, topi e puzza. SOS dei residenti di via Carlo Alvaro dove da giorni giacciono i rifiuti lungo i marciapiedi. In particolare, nei pressi di alcune palazzine popolari, la situazione sta diventando sempre più critica anche a causa della presenza di topi e scarafaggi che proliferano tra i rifiuti di ogni genere. Due su tutte le cause della crisi: rifiuti che non vengono raccolti e lo sversamento da parte degli incivili che approfittano della presenza dei cassonetti lungo la strada che porta all’ufficio postale. A lasciare i rifiuti in strada, infatti, sono automobilisti che arrivano dalle zone limitrofe, vanificando la raccolta dei residenti. «Non ne possiamo più -raccontano questi ultimi- da 3 anni che chiediamo la sostituzione dei cassonetti che sono senza coperchio, ma nessuno muove un dito. Anzi, la ditta non li viene nemmeno a lavare e per tenerli puliti dobbiamo fare tutto noi. Sembra di vivere nel terzo mondo».

