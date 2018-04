RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sono un abitante del quartiere Monteruscello e voglio segnalare un fatto che si protrae da lungo tempo presso la via Giorgio De Chirico, nel cuore dei “600” alloggi. Da parecchie settimane una parte del manto stradale ha ceduto, probabilmente per via delle frequenti piogge che ci hanno afflitto nei mesi scorsi, ed è stato “apparato” alla buona….il fatto è che non si sa se questa è una soluzione temporanea oppure definitiva, la situazione è pericolosa per via di un vicino incrocio e la strada è già stretta di suo e adesso è ancora più stretta da permettere solo un transito alternato dei veicoli. In sostanza noi comuni mortali dei quartieri popolari non siamo tutelati, sia dal lato umano che da quello pratico, come servizi per i cittadini ecc. (Antonio M.)

LE FOTO