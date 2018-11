POZZUOLI – Slittano di un giorno i lavori di messa in sicurezza su via Domitiana. Per motivi tecnici e condizioni meteo permettendo, l’inizio delle opere all’incrocio con via Sotto il Monte si terrà domani mattina, mercoledì 7 novembre, con le stesse modalità annunciate. Il tratto di strada con viabilità modificata è quello che va dall’incrocio con via Adriano Olivetti (altezza caserma carabinieri) all’incrocio con via Sotto il Monte. I veicoli provenienti da Licola-Monterusciello saranno obbligati a svoltare verso via Monte Nuovo Licola Patria.