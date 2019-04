POZZUOLI – Lunedì 29 aprile, alle 10 (in seconda convocazione martedì 30 aprile alle ore 10), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2018; Progetto per la realizzazione di un parcheggio nell’area della “Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia” e per la risistemazione dello spazio comunale adiacente a giardini pubblici e relativa viabilità, con accesso da via Vecchia San Gennaro: approvazione schema di contratto di concessione in uso da sottoscrivere tra Comune di Pozzuoli e FNNAI; Realizzazione di una rete elettrica costituita da 13 infrastrutture da distribuire sul territorio comunale per la ricarica di veicoli elettrici: schema di convenzione tra Comune di Pozzuoli ed Enel; Mozione: Partecipazione al programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (Primus) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; due Ordini del Giorno presentati dai consiglieri Caso, Critelli del Movimento 5 Stelle e Postiglione di Pozzuoli Ora aventi per oggetto: “Mare Bene Comune” e “Sicurezza stradale quartiere Monterusciello”.