POZZUOLI – Per alcuni carabinieri sono state necessarie le cure dei medici del pronto soccorso, dopo avere affrontato l’ira di un uomo che ha tentato, inutilmente, di sottrarsi all’arresto. Fortunatamente nessuno dei militari ha riportato ferite gravi. L’episodio è avvenuto in via Terracciano, dove un uomo di circa 40 anni – dopo aver preso una bottiglia di superalcolico dagli scaffali del supermercato Conad, si sarebbe poi rifiutato di pagarla.

EX PUGILE – Da qui l’intervento dei carabinieri, che però hanno dovuto fare i conti con la dura reazione del ladro – un uomo dell’Est ed ex pugile – il quale si è scagliato duramente contro i militari. L’uomo è finito in manette ed é stato condotto anche lui al pronto soccorso.