POZZUOLI – Per la rottura improvvisa di una condotta è stata sospesa la fornitura idrica nella zona compresa tra il lotto 1B e via Umberto Saba a Monterusciello. Gli operai del Comune di Pozzuoli sono al lavoro per cercare di riparare la condotta e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. I lavori -fanno sapere dal comune- continueranno fino a quando l’acqua tornerà in tutte le utenze.