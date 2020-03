POZZUOLI – L’Azienda idrica del Comune di Napoli ABC ha comunicato che per la rottura improvvisa di una condotta in via Diocleziano a Bagnoli e consentirne la riparazione, è stata costretta a sospendere la fornitura idrica in tutta la zona. Considerato che la condotta fornisce acqua anche nella parte bassa di Pozzuoli, per tutta la mattinata e fino al pomeriggio di oggi ci sarà una interruzione idrica in tutta la zona di via Napoli e del centro storico, fino a via Fasano e via Annecchino all’altezza della stazione della Cumana di Arco Felice.