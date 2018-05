POZZUOLI – Venerdì 27 aprile 2018, alle ore 14:30, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Antonino Pio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. Questi i punti all’ordine del giorno: Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche – Piano Dehors: sistemazione delle aree esterne a servizio dei pubblici esercizi: modifiche ed integrazioni del testo coordinato delle “norme tecniche generali” e “norme tecniche di dettagli – ambito piazza della Repubblica e vicoletti” nella versione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2017. Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 04/04/2018; Realizzazione di standard urbanistici (attrezzature di quartiere) in attuazione delle previsioni del P.R.G.: verifica della disponibilità di soggetti privati interessati alla presentazione di specifiche proposte da attuarsi mediante intervento diretto, modifica punto 4 del deliberato. Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 04/04/2018; Modifiche al “Piano Generale degli Impianti” redatto ai sensi del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 17/05/2005: indirizzi ai competenti uffici per la disciplina dei rinnovi degli impianti pubblicitari installati sulle strade comunali; Costituzione di servitù perpetua di passaggio su fondo di proprietà comunale individuato in catasto al foglio di mappa n. 10, mappale 7 e sulla complessiva consistenza impegnata in mq 260, in favore delle ditte proprietarie dell’immobile al civico 15 di via Carrà, individuato al CT foglio 10 mappale 13. Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 12/03/2018; Approvazione del “Regolamento Consulta Comunale per il turismo e la cultura”; Approvazione del “Regolamento modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità”. A seguire quattro interrogazioni consiliari sui seguenti argomenti: gestione piscina “Enzo D’Angelo”, gestione aree di sosta, bando di gestione del Rione Terra, riqualificazione fascia costiera porto ed ex area Sofer.