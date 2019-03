POZZUOLI – Saranno celebrati domani mattina i funerali di Carmine D’Isanto, morto in un tragico incidente stradale. La salma proveniente dal Secondo Policlinico di Napoli arriverà alle 11 nella Parrocchia “San Luca e Santi Eutichete ed Acuzio” nella piazza centrale di Arco Felice. Un’intera città è pronta per regalare l’ultimo saluto a Carmine, che ieri avrebbe compiuto 40 anni.

LA TRAGEDIA – D’Isanto -che lascia una moglie e tre figli- è deceduto lunedì all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dopo 5 giorni di agonia in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nei pressi della rotonda all’uscita dello svincolo Lago D’averno. Era in sella a una moto quando un’auto l’ha tamponata provocando la caduta rovinosa del meccanico, titolare di “Disamoto”. Una tragedia che ha scosso un’intera città e le tante persone che conoscevano l’uomo, da tanti descritto come dolce, sensibile e perbene.