POZZUOLI – Una voragine si è aperta questa mattina in viale Capomazza, davanti a uno degli ingressi dell’istituto scolastico “Marconi”. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno transennato la strada e messo in sicurezza la zona. La formazione della voragine sarebbe stata provocata da una grossa perdita di acqua a diversi metri di profondità. Nella tarda mattinata è stato effettuato anche un sopralluogo da parte dei tecnici del comunali che hanno disposto la chiusura della fornitura di acqua nella zona interessata. Fortunatamente l’apertura della voragine non ha provocato nè danni nè feriti.

