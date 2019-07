POZZUOLI – Sequestrato lo stabilimento balneare “Riviera Beach Club” di via Napoli. I sigilli sono stati apposti questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli -diretti dal maggiore Silvia Mignone- in seguito ad alcune variazioni rispetto al progetto iniziale approvato dal comune di Pozzuoli. Una prima avvisaglia era arrivata venerdì scorso quando sul sito dello stabilimento balneare era apparso un avviso che rimandava l’apertura a causa di “sopralluoghi tecnici”. Nei giorni precedenti -attraverso il nostro giornale- una cittadina con difficoltà motorie aveva denunciato l’assenza di una passerella per la discesa a mare per disabili a cui seguirono polemiche in consiglio comunale.