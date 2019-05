POZZUOLI – Blitz degli uomini del Nas di Napoli in un panificio di via San Vito. Al termine dell’ispezione igienico-sanitaria, i militari – diretti dal maggiore Tiano – hanno proceduto al sequestro giudiziario di 27 chili di alimenti vari. Sotto chiave pane, panini, strutto alimentare, verdure di imprecisata natura, piccola pasticceria farcita, pandispagna. Gli alimenti sono stati rinvenuti in cattivo stato di conservazione. I carabinieri, nel corso dell’intervento, hanno anche proceduto a diffidare la parte per carenze igienico-sanitarie e documentali, riscontrate nel corso dell’ispezione e riferite agli ambienti e alle aree deputate allo svolgimento dell’attività di panificazione.