POZZUOLI – Controlli del Nas sul territorio di Pozzuoli e più precisamente nel quartiere periferico di Monterusciello. I militari hanno condotto una verifica igienico-sanitaria in un bar-pasticceria di via Monteruscello. Nel corso dell’intervento i carabinieri hanno effettuato un sequestro amministrativo di 150 chili di dolci e rustici pronti per la vendita poiché sono risultate violate le procedure e i sistemi di tracciabilità, rintracciabilità alimentare. Imposto pure il divieto d’uso per ragioni igienico-sanitarie di un’area del laboratorio di produzione in quanto al momento dell’ispezione era interessata da lavori edili per cui non risultavano assicurate sufficientemente condizioni di salubrità in difformità alle normative vigenti.

*La notizia si riferisce a una normale attività di controllo svolta dai carabinieri del Nas sul territorio di Napoli e provincia. Trattandosi di semplici provvedimenti amministrativi i carabinieri del Nas non forniscono indicazioni che possano rendere riconoscibile l’attività commerciale/ricettiva che si è resa protagonista della violazione.