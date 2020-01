POZZUOLI – Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, è avvenuto questo pomeriggio in via Salvatore Di Giacomo a Monterusciello. Qui due auto si sono scontrate all’incrocio dove da tempo viene segnalato il cattivo funzionamento dei semafori. Le vetture sono rimaste danneggiate nell’urto, mentre per i passeggeri a bordo solo attimi di paura. Tutti sono usciti illesi. Ma ancora una volta l’indice è puntato contro i semafori che dovrebbero regolare il traffico che troppo spesso finiscono per andare in tilt generando confusione tra gli autobilisti.