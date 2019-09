POZZUOLI – È di due giovani feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina all’ingresso dell’istituto agrario di Licola, lungo la via Domitiana. Nello schianto sono rimasti coinvolti uno scooter sul quale viaggiavano i due e un’auto alla guida della quale c’era una donna. I feriti sono stati soccorsi sul posto e trasferiti a bordo di due ambulanze presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Nella caduta dal mezzo hanno riportato diverse ferite ed escoriazioni in diverse parti del corpo.

LO SCHIANTO – Stando alle prime ricostruzioni sul posto i due giovani in sella al mezzo non avrebbero visto l’auto schiantandosi contro. L’incidente è avvenuto davanti a studenti e personale scolastico durante l’orario di ingresso. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli che in questi minuti stanno effettuando i rilievi e ascoltando i primi testimoni.