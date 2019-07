POZZUOLI – Torna il divieto di vendita di bibite nei contenitori di vetro. Lo stop, che avrà inizio a partire dalla mezzanotte del prossimo 19 luglio, durerà fino al prossimo 19 gennaio.

GLI ORARI DEL DIVIETO – L’interdizione scatterà alle 21 per poi terminare alle 6 del giorno seguente. Il divieto riguarda bevande sia alcoliche che non alcoliche, anche se acquistate da distributori automatici. Oltre al divieto di vendita e cessione, sarà inibito anche il consumo in strada di bevande se contenute in vetro. Le sanzioni in caso di violazione andranno da 25 a 500 euro. Nell’ordinanza firmata dal sindaco Figliolia si legge: «Rilevato che il Comando di Polizia Municipale, a seguito dei fatti che sovente si verificano nelle aree del centro storico e del lungomare Pertini […] ha evidenziato come nei luoghi di maggiore aggregazione si verificano fenomeni di abbandono e rottura delle bottiglie di vetro utilizzate dai giovani avventori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e, in generale, delle attività commerciali cittadine».