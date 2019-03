POZZUOLI – “C’è chi piange e c’è chi ride”. Regia di Salvatore Maione. Non è il titolo di un nuovo film ma la sintesi di quanto è avvenuto nelle ultime ore all’interno della maggioranza Figliolia dove si è registrato un nuovo cambio di casacca. Questa volta è toccato a Filomena D’Orsi, dottoressa nutrizionista prima eletta (con 708 voti) nella lista del sindaco “Con la Città-Figliolia” cambiare gruppo e passare con “Democrazia e Libertà”, compagine di Maione che vanta due consiglieri e un assessore ai lavori pubblici.

LO SCENARIO – L’ufficialità del passaggio è arrivata questa mattina con la notifica al presidente del consiglio dopo che nei giorni scorsi la D’Orsi aveva preso le distanze dal suo “gruppo di origine” rappresentato in consiglio da Franco Amato e Gianluca Sebastiano, gli ormai “ex girati” che si sono nuovamente riavvicinati a Vincenzo Figliolia. E se da una parte c’è la volontà della D’Orsi di aderire a una nuova compagine politica di estrazione di centrodestra, dall’altra ci sarebbe una mossa di Maione per contrastare il nuovo asse Figliolia-Fenocchio-Amato. Voci e strategie sullo sfondo di quello che è un nuovo cambiamento nella maggioranza di governo in 15 giorni dopo il passaggio del “camaleonte” Mario Cutolo da Campania Libera al gruppo misto.