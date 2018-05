POZZUOLI – I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arresto per furto aggravato Gaetano Cirillo, 49 anni, residente a Napoli in via Giacomo Leopardi, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato scoperto dal personale di un supermercato di via Montenuovo Licola Patria subito dopo aver rubato prodotti vari dagli scaffali per un valore complessivo di circa 150 euro (poi recuperati e restituiti agli aventi diritto). Dovrà rispondere anche di ricettazione perché all’interno della sua auto, lasciata parcheggiata poco distante, sono state rinvenute alcune targhe risultate oggetto di furto consumato il 27 aprile nella zona di Fuorigrotta. L’arrestato è ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.