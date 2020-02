POZZUOLI – Inseguito e bloccato per strada dopo che aveva rubato 3 bottiglie di vino al Decò. É andata male al ladro che ieri mattina ha messo a segno un furto nel supermercato di via Pagano, a Monterusciello. L’uomo, sulla mezza età, era stato notato da alcuni dipendenti che lo hanno rincorso mentre tentava di far perdere le tracce. A bloccarlo due uomini, aiutati dall’autista di un furgone che gli ha tagliato la strada, consentendo ai due di fermarlo davanti al cancello di un parco di via Modigliani dove è avvenuta una colluttazione. Poco dopo sul posto è giunta una volante della polizia che lo ha condotto in commissariato.