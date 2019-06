POZZUOLI – Nessuno può fare tutto ma tutti possiamo fare qualcosa. E’ il motto del ristorante “Abbascio u mare” di Pozzuoli che, a partire dal 10 giugno, ha detto stop alla plastica monouso. «Il nostro è un atto d’amore verso il mare e un segnale, piccolo ma importante, contro l’inquinamento del pianeta. Ci auguriamo che la nostra decisione possa essere d’esempio a tutti anche per preservare e rendere pulita la Darsena, posto magico per i turisti e soprattutto luogo del cuore di tanti puteolani. Utilizzeremo materiali ecosostenibili come il Pla e altri, tutti naturali e rinnovabili, non derivati dal petrolio, a differenza della plastica tradizionale», affermano i titolari del ristorante di via San Paolo.