POZZUOLI – Il canale di collegamento del lago d’Averno col mare è stato ripulito dagli operai del Servizio Giardini del Comune di Pozzuoli. L’intervento ha riguardato il tratto che dal lago arriva fin quasi all’altezza della rotonda Cavani, lungo il quale è stato necessario istituire il senso alternato di marcia su una sola corsia. Con l’aiuto di specifici attrezzi e macchinari, sono state rimosse in particolare canne ed erbacce, oltre a vari tipi di rifiuti, che ostruivano il canale impedendo la libera circolazione delle acque nel canale e un’adeguata ossigenazione del lago.

L’INTERVENTO – «Come ogni anno il Servizio Giardini ha eseguito, con mezzi e personale propri, la pulizia del canale del lago d’Averno. Questo dimostra, ancora una volta, quanta attenzione c’è per questo luogo bellissimo e quanto l’amministrazione stia investendo affinché sia ben tenuto e i cittadini possano goderne appieno – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta -. Mi auguro che sia da monito a tutti per aiutarci nella lotta al contrasto degli incivili che con piccoli e grandi gesti deturpano e sporcano l’ambiente. Questa operazione sarà completata con l’intervento alla foce dei due canali che la Città Metropolitana ha già previsto e finanziato, e che a breve spero sarà eseguita, con la consueta piena collaborazione come già avviene in altre aree della città e per altre questioni. Lavoriamo tutti, cittadini, associazioni e istituzioni per rendere ancora più spettacolare un posto unico al mondo».