POZZUOLI – Il parcheggio a sosta libera del Mercato Ittico all’Ingrosso di via Roma-via Fasano resterà chiuso per la sola giornata di lunedì . Il provvedimento si è reso necessario per consentire il ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale e verticale all’interno dell’area. Il parcheggio tornerà regolarmente fruibile martedì 9 aprile.