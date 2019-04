POZZUOLI – E’ partita la riorganizzazione degli sportelli Inps e dei relativi bacini d’utenza. Dal primo maggio la filiale metropolitana “Area Flegrea” di Pozzuoli con sede in via Campana accoglierà anche i residenti di Qualiano, attualmente in carico all’agenzia territoriale di Giugliano in Campania. La riorganizzazione riguarderà tutte le istanze di prestazioni.