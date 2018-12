POZZUOLI – Rifiuti speciali in strada. La denuncia arriva dal megaquartiere puteolano di Monterusciello e, più precisamente, a farsene portavoce sono i residenti di via Deledda. Al civico 1, su un marciapiede, sono stati accumulati alcuni scarti di lavorazione. «La ditta che ha lavorato a Monterusciello, per conto del Comune di Pozzuoli, terminati i lavori dei tetti e delle affacciate delle palazzine, ha lasciato a terra guaine e polistirolo. I rifiuti speciali giacciono qui da mesi», tuonano gli abitanti della zona. I cittadini “bacchettano” l’Ente di via Tito Livio e chiedono la rimozione immediata dei materiali dall’arteria cittadina di via Deledda.

