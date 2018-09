POZZUOLI – Rapina nella notte ad uno dei proprietari del noto ristorante “White Chill Out” di via Napoli. La vittima era appena salita in auto e stava portando via l’incasso della serata quando all’improvviso è stato affiancato da due uomini a bordo di una Fiat Panda di colore rosso e con vetri oscurati. Uno di questi è sceso dalla vettura e dopo aver battuto più volte una mazza da baseball contro il finestrino della vittima, ha aperto la portiera e ha puntato la pistola in faccia al giovane costringendolo a dargli lo zainetto all’interno del quale c’erano i soldi dell’incasso. La rapina è avvenuta all’interno del parcheggio di via Giacomo Matteotti, a pochi metri dal ristorante. Dopo il colpo i due rapinatori si sono dati alla fuga. Nell’area dove è avvenuta la rapina sono presenti le telecamere di videosorveglianza del comune di Pozzuoli.