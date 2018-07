POZZUOLI – Puzza, rifiuti e percolato che gocciola sulla strada e finisce nelle fogne, tra gli alberi del quartiere di Monterusciello. E’ quanto va in scena quotidianamente in via De Curtis, “location” scelta dalla società “De Vizia” per il trasbordo di rifiuti da un camion all’altro. Un’attività che avviene sotto gli occhi di tutti, provocando miasmi e cattivi odori nella zona. Ed è così che dopo le lamentele dei cittadini è arrivata la denuncia da parte del consigliere comunale Raffaele Postiglione che questa mattina, attraverso una diretta Facebook insieme all’esponente di “Pozzuoli Ora!” Riccardo Volpe, ha documentato il passaggio di rifiuti e le condizioni in cui vengono lasciati strada e marciapiede.

LA DENUNCIA – «Quello che accade a Monterusciello ogni giorno, con il trasbordo di rifiuti che ormai va avanti da anni, è qualcosa di vergognoso -spiega Postiglione- e numerose sono state le segnalazioni che ci sono pervenute per i cattivi odori e per i liquami che gli stessi mezzi lasciano cadere sul manto stradale come si evidenzia dei video che abbiamo fatto questa mattina. Andremo fino in fondo su questa questione per verificare che la società De Vizia rispetti tutti i parametri normativi e il contratto firmato con il Comune di Pozzuoli.»