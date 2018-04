POZZUOLI – Prima del passaggio delle Frecce Tricolori circa 40 dipendenti della “Romeo Gestioni” hanno manifestato all’ingresso dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Con bandiere e slogan i lavoratori della società, che gestisce i servizi di pulizia all’interno della cittadella militare, hanno inscenato un sit-in di protesta per chiedere un aumento delle ore di lavoro. Nella fattispecie i dipendenti, con contratti part-time a 4 ore e 15 minuti giornalieri, chiedono la ripartizione delle ore di lavoro avanzate dopo la fuoriuscita di quattro dei 57 colleghi in organico. La manifestazione si è svolta in maniera pacifica sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.

LE RICHIESTE – Insieme ai lavoratori c’erano anche i sindacati di categoria. Tra questi l’UGL, il cui rappresentante Andrea Zenga ha dichiarato: «Oltre a non voler addivenire a nessun accordo sulla base di quanto rivendicato, la società si rende disponibile di un chiaro tentativo di compressione al diritto allo sciopero dei lavoratori violando l’accordo del 15 gennaio del 2002, facendo svolgere le prestazioni minime essenziali a personale di altri appalti. Ci aspettiamo risposte dalle autorità competenti al fine di riportare la società sui binari della legalità e ristabilire un diritto sancito dalla costituzione».

