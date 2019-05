POZZUOLI – Uno spaventoso incidente si è verificato questa mattina nel tratto della Domitiana che conduce verso l’incrocio di Licola mare. Un’auto per motivi ancora in fase di accertamento è finita fuori strada e dopo un volo di alcuni metri si è schiantata in un terreno ai lati della strada. Nessuna conseguenza grave per il conducente del veicolo, soccorso da alcuni automobilisti. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada dove non esistono barriere laterali e dove già in passato si sono verificati analoghi episodi.