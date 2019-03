POZZUOLI – Cittadinanza attiva e rispetto dell’ambiente. Questi sono i due imperativi che stanno alla base del protocollo di intesa siglato tra la “Cuori Menti Mani – ONLUS” e l’Associazione Licola Mare Pulito. I rispettivi rappresentanti Legali, Luigi Russo e Umberto Mercurio, unendo le proprie realtà del terzo settore sono riusciti a siglare un importante accordo inerente la co-gestione del litorale (spiaggia libera di Licola Mare) assegnato alla Associazione Licola mare Pulito, da parte del Comune di Pozzuoli. In cosa consisterà questo partenariato? La Cuori Menti Mani – ONLUS, a Licola Mare, gestisce la Comunità Alloggio ‘Nunzia’ ed è in procinto di inaugurare anche un centro polifunzionale. Sono realtà residenziali e non, che devono affacciarsi al recupero e al rispetto di bellezze che mette a disposizione il territorio. Cosa meglio della spiaggia e del mare?

IL PROGETTO – Il tutto è stato reso possibile dalla Associazione Licola Mare Pulito, gestore in carica del litorale che – sposando in pieno la causa sociale – in persona di Umberto Mercurio, ha appoggiato l’idea e l’iniziativa. Cosicché, durante i mesi estivi e non solo, sarà cura anche della Comunità Alloggio aiutare nella pulizia e nella salvaguardia dell’ambiente, della spiaggia, con aiuti pratici e teorici, come l’organizzazione di convegni e seminari.