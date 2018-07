POZZUOLI – Parte a Pozzuoli la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali domestici, un fenomeno che nel periodo estivo, in prossimità della partenza per le vacanze, assume dimensioni rilevanti.

LE ASSOCIAZIONI – L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pozzuoli, in collaborazione con le associazioni animaliste di volontariato “Metaa Liberi Onlus” e “Ange Napoli”, ed è patrocinata dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani, sabato 28 luglio 2018, dalle ore 18 alle ore 21, presso la Cassa Armonica in Piazza della Repubblica, dove sarà presente il vicesindaco e assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta.