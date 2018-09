POZZUOLI – Un parcheggiatore abusivo, habituè di via Campi Flegrei, è stato fermato l’altra notte da una volante del Commissariato di Polizia di Pozzuoli nei pressi del “Villaggio del Fanciullo”. Si tratta di un 21enne di Monterusciello, I.V., nei confronti del quale è stato disposto un Daspo urbano, ovvero un allontanamento di 48 ore dalla zona in cui è stato beccato a chiedere indebitamente soldi agli automobilisti. Via Campi Flegrei è da tempo nella morsa dei parcheggiatori abusivi insieme al centro storico di Pozzuoli, Arco Felice e i mercatini rionali.