POZZUOLI – Un gatto morto chiuso in un sacco della spazzatura. E’ la macabra scoperta fatta questa sera da un gruppo di giovani in via Nicolardi, lungo la strada che il mercoledì ospita il mercato rionale di Monterusciello. L’animale è stato chiuso in un sacco nero e poi abbandonato. “C’era un cane che abbaiava vicino a quella sacchetta -ha raccontato uno dei giovani- ci siamo avvicinati e abbiamo visto il gatto morto all’interno. Che tristezza.”