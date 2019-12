POZZUOLI – E’ partita a Pozzuoli l’operazione “Strade pulite”. Negli ultimi giorni otto auto senza assicurazione sono state rimosse ad Agnano-Pisciarelli e in via Bovio, nel quartiere di Monterusciello. I caschi bianchi, con l’ausilio di diversi carri attrezzi, hanno proceduto al controllo di molte auto in sosta su suolo pubblico alla V traversa Pisciarelli, su circa 10 auto controllate ben 5 erano prive della copertura assicurativa obbligatoria: tutte le auto sono state sequestrate ed affidate al custode giudiziario. Stessa operazione è stata condotta l’altro ieri a Monterusciello, dove un’intera strada è stata passata al setaccio e tre veicoli rimossi in quanto privi di assicurazione.