POZZUOLI – «Stamattina abbiamo ricevuto una fotografia del cantiere operativo sulla Darsena di Pozzuoli. Si denota chiaramente che ci sono operai senza i dispositivi individuali di sicurezza. Abbiamo chiesto all’assessore ai lavori pubblici, Vincenzo Aulitto, di richiamare immediatamente il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. La tragedia che ha sconvolto la nostra città qualche mese fa, quando un operaio è morto sul cantiere di via Napoli, deve insegnare a tutti che la sicurezza sul lavoro è prioritaria rispetto a qualsiasi cosa». Così in una nota “Pozzuoli Ora!”, che denuncia la mancanza dei dispositivi di sicurezza per gli operai impegnati nei lavori alla Darsena di Pozzuoli.