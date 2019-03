POZZUOLI – Un venerdì “nero” sul fronte dei trasporti. Per effetto dello sciopero di 4 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail e Ugl e di quello di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Usb, per tutta la giornata di oggi, ci saranno disagi e soppressioni sulle linee della Cumana, della Circumflegrea, della Circumvesuviana e della MetroCampania NordEst da Napoli ad Aversa. Ad aderire allo sciopero anche Anm, Trenitalia, metro linea 2 e Italo, nonché i treni a lunga percorrenza per Benevento e Piedimonte Matese.

LE FASCE GARANTITE – Ultime partenze garantite prima dello sciopero: Montesanto – Torregaveta 7:41; Montesanto – Licola 7:43; Torregaveta – Montesanto 8:00 e Licola – Montesanto 7:43. Fascia operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30. Prime partenze garantite dopo lo sciopero: Montesanto – Licola 14:43; Fuorigrotta – Montesanto 14:30; Montesanto – Torregaveta 14:41; Quarto-Montesanto 14:32; Torregaveta – Montesanto 14:40; Licola – Montesanto 14:43. Ultime partenze garantite prima dello sciopero: Montesanto – Torregaveta 17:21; Montesanto – Licola 17:23; Torregaveta – Montesanto 17:20: Licola – Montesanto 17:23.