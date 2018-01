POZZUOLI – Nuovi posti auto al Molo Caligoliano, il parcheggio sul porto di Pozzuoli. L’area portuale affidata al Comune è stata ampliata con la realizzazione di 100 nuovi stalli per la sosta che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti. Durante i lavori eseguiti nei giorni scorsi sono state rimosse le transenne in ferro e posizionati new jersey in cemento.