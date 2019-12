POZZUOLI – «Da giorni sento il mio nome nella rosa dei candidati per un assessorato al comune di Pozzuoli, volevo ringraziare chi ha pensato a me, ma devo smentire la notizia. Infatti per motivi di studio, un master alla Luiss, sono in questo momento non interessata a tale nomina.» Queste le parole rilasciate al nostro giornale da Manuela D’Amico, nelle ultime ore data vicina a un ingresso nella nuova Giunta a cui sta lavorando il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.