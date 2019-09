POZZUOLI – Alla Domus Flegrea di via Madonna del Pantano si sono svolti i festeggiamenti per un’ospite centenaria. La festeggiata si chiama Ida Gentile ed è nata a Pozzuoli il 3 settembre di cento anni fa da un’antica famiglia puteolana: i Gentile. Seconda di tre figli, Ida ha dedicato la sua vita alla madre Attilia ed al fratello Angelo Nino, personalità letteraria di Pozzuoli che negli anni Settanta è stato preside di scuole medie e sindaco per due amministrazioni negli anni difficili del bradisismo. Ieri, attorniata dall’affetto dei nipoti Costantino ed Attilia Montella e dai rispettivi coniugi Adele Gagliardi e Filippo D’Alicandro, dai cugini, pronipoti e parenti ed in particolare dalla simpatia e dall’affetto di tutto lo staff di Domus Flegrea, Ida ha festeggiato l’ambito traguardo in compagnia di tutti gli ospiti della struttura che sin dalle prime luci del mattino si sono alternati in una simpatica passerella per farle gli auguri personalmente. Nel pomeriggio l’intrattenimento musicale ed il rinfresco con la torta centenaria, offerta nei saloni della struttura hanno concluso l’evento fra la soddisfazione di tutti e la commozione di Ida, che incredula continuava a ripetere: «Grazie, ma perché tanto disturbo? Tutto sommato non mi sento così vecchia».